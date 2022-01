Viimaseid päevi Orissaare muusikakooli juhatav Martti Nõu vestleb hästi rahulikult, enesekindlalt ja heatahtlikult. Kindlasti ei maksa tema sõnul arvata, et tema lahkumine on seotud kuidagi protestiga huvihariduse madalate palkade vastu. Kõik liikuvat ju paremuse poole. Ta lihtsalt tundis, et tema aeg sai täis.