Saaremaa valla kriisikomisjoni esimees, vallavanem Madis Kallas ütles, et päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul on Kuressaare päästekomandos ennetusmeetmena valvesse kaasatud täiendav meeskond ja kõrgendatud valmisolekus on ka vabatahtlikud, sest väljakutsete arv on hommikust alates pidevalt kasvanud.