LUGEJA KIRI ⟩ Mille poolest on pealinna pensionärid paremad?

Olen juba ammu mõelnud, miks peetakse maal ja teistes Eesti linnades elavaid pensionäre pealinna omadest viletsamaiks, et neile toetust ei maksta. Tallinna pensionärid elavad võrreldes teiste pensionäridega eelisseisus. Neile makstakse juba palju aastaid sünnipäevaraha. Algul oli see 70 euro ringis, siis 100 eurot ja nüüd tõstetakse juba 200 euroni. See on Tallinna linna Keskerakonna poliitika pensionäride häälte püüdmiseks.