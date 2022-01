Tegijad soovivad lavastuses kasutada võimalikult palju Saaremaa oma lauljaid. Lisaks Angerile on lubanud kaasa lüüa Heldur Harry Põlda ning tulemas on ka katsed, leidmaks kohapealt lasterollide täitjaid.

Idee autor ja kunstiline juht Ain Anger ütles, et ooperi mõte hakkas idanema koroonaajal. Sellest kasvas plaan lavastada ooper lastele ja peredele ning Angeri sõnul miks mitte ka muidu ooperivõõrastele inimestele. Mozarti "Võluflööt", mis maailmas aastasadu vastu pidanud, on tema sõnul selleks just sobilik materjal.