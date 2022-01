ÜLESKUTSE ⟩ TAI vaimse tervise uuringu kolmas laine

Esialgsete tulemuste pinnal on selgunud üllatav asjaolu: piirkondlikud erinevused heaolus on suuremad, kui oleksime ennustanud. Üksikasjalikult on tulemustest praegu veel vara rääkida, ent uuringu lõppedes saame ka tulemustest põhjalikuma ülevaate anda. Väga oluline on näiteks möödunud aasta alguse tulemuste võrdlemine meie varasemate teiste uuringutega, kus oleme küsinud sarnaseid küsimusi, ja praegu algava kolmanda küsitluslainega.