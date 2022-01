Kinnisvarainvesteeringute kõrval on järjest levinum viis raha kasvatada väärtpaberite abil ehk börsil. Viimastel aastatel on tehtud mitmeid regulatsioonide muudatusi, mis soodustavad just väikeinvestorite osalemist väärtpaberitega kauplemisel. Samas otsib väljundit raha, mida inimesed jätkuvalt välja võtavad II samba pensionifondidest. Tulemuseks oligi Tallinna börsil mullu rekordiline aasta.

Omaette küsimus on see, kas on tulemas taas Suur Pauk, mida paljud rahamaailma tundjad juba mõnda aega ootavad ja millal see kärgatab. Üks pikaajaline Saaremaa väikeinvestor, kes juba mullu sügisel turgude languse ootuses kõik oma väärtpaberid rahaks tegi, ütles, et pigem söögu inflatsioon rahast mõne protsendi, kui et börsilangus võtab sellest kolmandiku.