Aga olga ete selle valju tuulega nõnna kut oo. Tark inimene ojab ennast tuulpüöse ja varulik inimene oo omale küinlaid kua koju ostn, et ep piaks pimes kambris vahtima. Ja ahjud-liidid oo ikka viel änamusel muhulastel tuanurkas, neh, kis just kuskil korteri pial ep ela mitte. Nõnna et kui võtabkid lekri ää, siis kõege suuremad kahu kannatab tükkis Eesti Energia, kellel nie ännatumast suureks aetud rahad suamata jäevad. Lihtinimesel oo ühna ükstaskõik. Ainumas äda, et ep näe ruamatumi lugeda mitte.