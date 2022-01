Kellaajalised piirangud ja koroonapassi nõue, mingil määral ka inimeste pelg nelja seina vahel pakutava meelelahutuse suhtes on jätnud tõsise pitseri ka kinode tegevusele. Kui siia juurde panna veel ka elektri kallinemine, siis võiks küsida, mida vastikut oleks veel võimalik leida või välja mõelda, et need asutused end veelgi kehvemini tunneksid.