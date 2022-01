Maal elamist on nimetatud nii privileegiks kui ka luksuseks. Samas tuleb sellises "luksuses" elavatel inimestel arvestada, et autota liikuma pääseda võib olla arvatust keerulisem. Katsu sa pensionärina linnas poes või apteegis ära käia, kui bussigraafik on hõre või lausa olematu. Või siis kooliealise lapse vanemana oma poega või tütart trenni-huviringi saata. Või minna töö asjus hommikusele lennukile, et pealinna sõita.