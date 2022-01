LUND, LÖRTSI, VIHMA ⟩ Algav nädal tuleb väga muutliku ilmaga

Esmaspäev on tugevama lõuna- ja edelatuulega, puhanguid sisemaal 15, rannikul kuni 18 m/s. Öö on suurema sajuta. Päeval lisandub ka niiskust ning siin-seal sajab veidi lörtsi ja vihma. Ilm muutub leebemaks, õhutemperatuur tõuseb Eesti läänetiivas veidi üle 0°C, Eesti ida- ja lõunaosas jääb veel napilt miinuspoolele.

Teisipäeva öösel liigub üle Eesti madalrõhulohk, jätab maha veidi lund, lörtsi ja vihma. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur on valdavalt üle 0°C. Pärast keskööd pöördub tuul loodesse, taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb. Päeval on tugevneva kõrgrõhuharja korral pilvi vähe, ilm sajuta ja lootus kirgast päikest näha. Mõõdukas loodetuules suunduvad termomeetrinäidud langusesse ja on õhtul juba alla -5°C.