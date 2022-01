Endise Saare maakonna maavanema, Tartu ülikoolist juristi diplomi saanud Jüri Saare arvates muutsid turniiri korraldanud moskvakase juhendit. "Kui võistkonnad on turniiril saavutanud võrdse arvu punkte, loeb paremusjärjestuse määramisel omavaheline mäng. Meil oli Moskvaga võrdne arv punkte. Moskva oli kaotanud meile ja meie alistusime Leedule. Kuna meie olime Moskvat võitnud, siis kõigi reeglite järgi olime võitnud ka turniiri. Ilmselt olid moskvalased turniiri käigus juhendi ringi muutnud ja pannud sinna punkti, et võrdse arvu punktide juures saab määravaks geimide suhe. Seda arvestades tunnistati võitjaks Moskva, meile teine koht," selgitas viiekordne Eesti noortemeister võrkpallis Jüri Saar.

Veel meenutavad võrkpallurid elu Palace hotellis, kus nad kohtusid helilooja Gennadi Podelskiga. Kui helilooja nägi liftis dressides poissi, olevat ta tundnud huvi tema päritolu kohta. Saanud teada, et noormees on Saaremaalt, kutsunud ta terve meeskonna hotelli sviiti, kus heliloojat võõrustasid Saaremaa päritolu Neggo nimelised külalised Moskvast. Seal mänginud Podelski klaverit, pühendades ühe loo ka saarlastele. Ühele mängukaartile, milleks olevat olnud ruutu kuus, tõmmanud ta noodijooned ja kirjutanud noodid ning pühenduse võistkonna kaptenile Tarvi Uljasele. Kahjuks on see kaart kaduma läinud.