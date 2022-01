Eelmisel aastal toimus emakakaelavähi sõeluuringus oluline muudatus, uuringutele on oodatud kõik, ka ravikindlustamata naised, kes kuuluvad 2022. aasta sihtrühma. Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. 2019.a haigestus Eestis 161 naist emakakaelavähki (tervisestatistika- ja uuringute andmebaas).

Emakakaelavähi esinemine on sagenenud nooremate naiste hulgas – seda võib esineda juba 30. aastastel naistel. Haigestumise kõrgpunkt on 40.−64. eluaastal. Emakakaela vähieelne seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme.