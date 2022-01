Liidu sõnul on tähelepanu- ja kiiduväärt, et riigikogus erakondade üleselt aga ka üldisemalt on alanud diskussioon sel teemal, et vaadata üle seadused, mis täna reguleerivad tugevalt omandipiiranguid.

"Aastate jooksul on erinevate seaduste koosmõjus omandiõigus kaotamas oma tähendust, milline see võiks olla vabas demokraatlikus õigusriigis ja millisena meie kodanikud kujutasid eraomandit iseseisvuse taastamisel. Erinevate piirangute kihistused on viinud selleni, et vormilt püha põhiõigus on sisult muutumas riigi bürokraatliku kontrolli ja loa alusel toimivaks pseudoõiguseks," sõnas Pärna pressiteates.