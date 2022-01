AS-i Saarte Liinid juhatuse liige Villu Vatsfeld tõdes usutluses raadio Kadile, et riigil on rahaliselt rasked ajad ja see saigi tema ametist vabanemisel oluliseks kaalukeeleks. "Aga igat asja taristus ehk siis eelkõige sadamat rahas mõõta ei saa," arvab ta.