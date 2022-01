JUHTKIRI ⟩ Nähtamatud kuriteod

Kahjuks on avalikkuse ette jõudnud juhtumid ilmselt vaid jäämäe veepealne osa. Sest enamasti on see, kes lapsega kuritegelikult käitub, tema enda sugulane või koguni pereliige. Last takistavad juhtunust rääkimast hirm, häbi ja kaitsetuse tunne, mida oma mõjuvõimu tajuv täiskasvanu enda huvides ära kasutab. Paljudest lastevastastest kuritegudest ei pruugi kunagi teada saada keegi peale ohvri ja kurjategija enda. Ning alati ei söanda isegi need, kes aimavad, et midagi võib olla valesti, oma kahtlustest politseile või lastekaitsele teada anda.