Terviseminister Tanel Kiik ütles tänasel terviseameti pressikonverentsil, et valitsus hakkab arutama, kuidas oleks võimalik koroonaviiruse PCRtestimise koormust vähendada.

Kiik ütles pressikonverentsil, et tuleb kombineerida ja jõuda kõigi patsientide: "Me ei tegele ju vaid pandeemia leevendamisega, vaid kuskile pole kadunud plaanilised vastuvõtud, operatsioonid, traumad, nõustamisvajadused ja kõik muu taoline."

Minister Kiik tunnistas, et meditsiinisüsteem on sattunud piirangute lõksu.

"Ehk oleme olukorras, kus PCR-test on ainuke asi, mis annab täna läbipõdemise tõendi nii Eestis kui Euroopa liidus, paljude jaoks on selle testi tegemine just seetõttu vajalik," selgitas ta.

Seega ei ole suur osa perearstikeskustesse pöördujatest mures oma haigestumise pärast, vaid teavad antigeenitesti ja sümptomite alusel oma nakatumisest, kuid vajavad kallist PCR testi vaid tõendi pärast.

"See on kindlasti üks koht, mida me mõtlema, et me ei tekitaks surnud ringi, kus me iseenda reeglitega enda koormust kunstnikult tõstame ja seeläbi ka tegelikult väga palju maksumaksja raha kasutame ja tervishoiutöötajate töötunde sellise tegevuse peale pühendame," rääkis Kiik.

Kuidas olukorda leevendada, arutab valitsusel neljapäeval.

Õiguskantsleri nõunik Martin Kadai ütles usutluses ERR-ile, et ehk ei olegi vaja meil nakkust otsida, vaid peaksime tegelema haigusega, mida see nakkus põhjustab.

"Nakkuse leviku pidurdamisel me tegelikult väga edukad ei ole. Seda lihtsalt tuleb endale täna tunnistada," lisas ta.

Terviseamet teatas täna, et muutis oma töökorraldust ja keskendub nüüdsest delta tüve põdejatele, et see omikroni kõrval uuesti domineerima ei pääseks.

Terviseameti kriisistaabi juht Kristian Sirp ütles pressikonverentsil, et päeva keskmine nakatunute hulk on kasvanud nädalaga kahekordseks, jõudes 4686-ni.

Järgmisel nädalal tõuseb nakatunute päeva keskmine ilmselt 5000-ni ning nädala nakatunute hulk 35 000-ni.

Valitsus nõustav teadusnõukoda avalikustas teisipäeval põhjendused, miks mittevaktsineeritud inimeste lubamine üritustele kiirtestiga pole hea mõte.