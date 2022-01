Neh, ma sua aru küll, et sial maski taga põle taris emastel uulepuna kasuta ja siis oo just oma asi, ons nie suunurgad ületsi või kohe ännatumalt alla vaon. Nõnna et kui ikka inimene ise änam niipaljukest ep jäksa, et iseomale muiata, siis oogid kõik muailm töösis-möösis ja nähe oo, et asjad lähtvad selletaudi ikka puhta ulluks kätte.