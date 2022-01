PÄEVANE REKORD ⟩ Saaremaa elanike koroonatestidest on juba üle poole positiivsed

Maakonna nakatumisnäit on tänase seisuga 2382, millega oleme Eesti arvestuses tagantpoolt kolmandal kohal. Madalam on näit Põlvamaal (2268) ja Ida-Virumaal (1972). Kõrgeimad nakatumisnäidud on praegu Läänemaal (4970) ja Harjumaal (4763).