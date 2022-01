Lükata mõistlikud ettepanekud tagasi ainuüksi sellepärast, et nende esindajad kuuluvad “valesse” erakonda – seda võib ka jonniajamiseks nimetada. Säärasest kaevikusõjast või vähemasti vägikaikaveost ei võida aga keegi, vallakodanikud kindlasti mitte. Kui Saaremaa on üks vald, võiks siin valitseda ikka üksmeel – ainult nii saab ühist asja ajada.

Seega leiame, et asjalikud ettepanekud, tulgu kellelt tahes, väärivad vähemalt arutelu igal juhul. Kasvõi selline, et maksta veel ühele Saaremaal tööle asuvale pere- või eriarstile toetuseks 25 000 eurot. On ju üldteada tõik, et Saaremaal valitseb tohtrite põud.