Saarlasest lauljal, Muhu saarel elaval Ivo Linnal on hea meel, et mereranda ja veekogude kallastele ehitamist lubav eelnõu riigikogus tagasi lükati. “Kui see seadus kunagi siiski vastu võetaks, tarastataks rannad nii ära, et sealt ei lendaks kärbes ka läbi!” arvab Linna.