KÜSITLUS ⟩ Laen võib olla nii tööriist kui ka kivi kaelas

Kristjan Kuressaarest: Minu suhtumine raha laenamisse oleneb ka laenuintressi suurusest. Mina arvan, et laen võib olla tööriist. Kui sa oskad seda tööriista eesmärgipäraselt kasutada, enne laenu võtmist õnnestunud läbirääkimisi pead ning mõistad, mida see otsus ka pikemas perspektiivis tähendab, siis on laenamine väga mõistlik asi.