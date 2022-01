Randvere raamatukogu asub endises mõisamajas, kunagises koolihoones. Raamatukogu juhataja Laine Krischka sõnul on enamik lugejaist pensioniealised. Laine kurdab, et noori on vähe. Randveres pole enam kooli, ei ole ka lasteaeda.

Raamatukogu juhataja ütleb, et need,kes on lugema harjunud, need inimesed laenutavad kohe mitu raamatut korraga. Üheks nõutavamaks teoseks on viimasel ajal möödunud aasta lõpus trükivalgust näinud "Poiss kadakaselt saarelt". Autor, Tartu ülikooli professor Raivo Mänd on Randvere koolis käinud ja koolipoisina kodumajandis olnud nii karjak kui loorehapoiss ja aidanud vanemaid kodustel talutöödel. Raamatus on ta kirjeldanud poole sajandi tagust kodukandi elu-olu ja tollaste inimeste tegemisi.

Laine sõnul on Randvere kogus vaid üks eksemplar. See on pidevalt välja laenutatud. Võib-olla õnnestub autoril kunagi lugejatega kohtuma tulla, hellitab Laine lootust. Kuulajad saavad teada, mida lugejad üldse loevad. Lugejate eelistused on erinevad. Peamiselt laenutatakse ilukirjandust, aga ka teatmeteoseid, ajakirju ning muud huvipakkuvat.

Toimetaja saab jutule ka kõrvalruumides toimetavate tööõppekeskuse töötajatega. Ellen Puujalg ütleb, et igal tööpäeva hommikul loevad nad läbi värsked ajalehaed. Aktiivsed raamatute laenutajad on nad samuti. Ellenile meeldib ilukirjandus ja raamatud loomadest. Tal endal on kodus lemmikloomad ja raamatutest saab ta palju infot nende hooldamiseks.

Sirje Kieri nn öökapiraamatuks on praegu psühholoogilise sisuga teos. Tegevusjuhendaja sõnul saab ta sellest teadmisi oma põhitööks. Kunagine diskor Janis Järsk, kes pärast aastatetagust traumat oli pikka aega raskes seisundis, õppis praktiliselt uuesti lugema. Tema laenutab põhiliselt luuleraamatuid. Neist valib ta sobivad, mida kolleegidest sünnipäevalastele enda valmistatud kaardi taha kirjutada.

Veel räägib Laine Krischka sellest, kuidas ta lugejatega Aste raamatukogus raamatukogude aastat avamas käis. Sellest sündmisest annab saates ülevaate ka Aste raamatukogu juhataja Lea Raamat. Kohtumine kirjanik Mika Keraneniga oli meeliülendav. Katkendi kirjaniku loomingust luges ette Aste kooli sotsiaalpedagoog, harrastusnäitleja, endine politseinik Meelis Juhandi, kes saateski oma tegemistest pajatab.

Lea Raamat nendib, et neli aastat tagasi sai Aste raamatukogu uued ruumid. Kuna raamatukogu asub nüüd koolile lähemal ja noortekeskusega ühes majas, siis külastavad õpilasedki raamatukogu rohkem.