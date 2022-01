„Reedel kell 2 helises telefon ja tuli pakkumine ,et kas soovid sõita. Tänu toetajatele saime sellest võimalusest kinni haarata. Muidugi suured tänud ka Jaroslaw Koltunile, kes seda võimalust pakkus ja auto meie kätte usaldas,“ kommenteeris Torn ootamatult tekkinud võimalust.

„Vot see oli omamoodi huvitav väljakutse. Olen aus, et olin algul veidi skeptiline sellise otsuse ja sõitma mineku suhtes. Arvestades seda, et ralli esimese katseni oli jäänud vähem kui 24 tundi ja selle auto kui ka seadega puudus kogemus,“ lisas Pannas.