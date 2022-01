Presidentidele antakse üle Arnold Rüütlile pühendatud kuldmündid

"Meil on hea meel kinkida endise riigipea portreega mälestusmünt nii president Arnold Rüütlile kui ka proua Ingrid Rüütlile, kes on oma tegevuse pühendanud südamest Eestile," ütles mündid verminud osaühingu Eesti Mündiäri turundusjuht Kristine Kruuv. "Meil on suur au kinkida mälestusmünt ka president Alar Karisele."