FOTOGALERII ⟩ Presidentidele anti üle Arnold Rüütlile pühendatud kuldmündid

„Mälestusmedalit vastu võttes tahaksin teiega jagada rõõmu meie väikeriigi saavutuste üle mitmes valdkonnas, olgu need siis haridus, teadus, kultuur või tehnoloogia,“ rääkis president Arnold Rüütel. „Tänane mälestusmedal on kindlasti pühendatud ka minu abikaasale kui meie rahvuskultuuri innustunud uurijale. Lähiajal jõuab meie kooselu teha juba 64 tiiru ümber Päikese.“

„Meil on hea meel kinkida endise riigipea portreega mälestusmünt nii president Arnold Rüütlile kui ka proua Ingrid Rüütlile, kes on oma tegevuse pühendanud südamest Eestile,“ ütles mündid verminud osaühingu Eesti Mündiäri turundusjuht Kristine Kruuv. „Meil on suur au kinkida mälestusmünt ka president Alar Karisele.“