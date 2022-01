Kohalikele elanikele jääb piletihindade muudatustega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Täiendavalt lisandub sooduspilet N1 kategooria sõidukitele.

Käesoleval aastal on plaanis teha Saaremaa liinil 16 700 reisi, mis on 7% suurem reisimaht võrreldes 2021. aastaga ning Hiiumaa liinil 5888 reisi, mis tähendab ligi 4% reisimahu tõusu 2021. aastaga võrreldes.

„Mõistetavalt on hinnatõus keeruline, kuid arvestades kulude kasvu ning vajadust üha tihedamaks ühenduseks, on see paraku vältimatu. Sellel aastal on tõstetud reisimahtu mõlemal reisiparvlaevaliinil võimalikult palju, et tagada vastavalt kohaliku kogukonna soovidele tihedam sõidugraafik. Edasine reisimahu kasv saab tulla vaid lisalaeva või sadamate ja veeteede ümberehitustega. Oleme hetkel otsimas reisiparvlaeva, mida prahtida suursaarte vahele, et pakkuda tulevikus veel tihedamat reisigraafikut vastavalt kogukonna soovidele ja vajadustele,“ ütles transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi.