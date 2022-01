Raul Vinni ja Ahto Nellis Kadi raadio saates "Siin me oleme" FOTO: Maanus Maasing / Saarte Hääl

Raul Vinni ja Ahto Nellis arutlesid Kadi raadio saates „Siin me oleme“ Saarte Hääles ilmunud artiklite teemadel, et miks keegi ei taha lõpuks Väikese väina tammile avasid teha, kas mere äärde ehitamine on ikka talupojatarkus, kuidas võib lõppeda poliitiline eksperiment Saaremaa volikogus ning kellele saarlastest võiks veel teha Niue saarel oma kuldmündi.