Tugevad väikesed kogukonnad on muidugi head, kuid ka koostöö piirkondlikul tasandil peab jätkuma. Abivallavanem Koit Voojärv tõdeb tänases lehes samuti, et mõnes paigas ei ole koostööga lood kõige paremad. Olgu see siis kultuuris, spordis või osavalla-kogukonna tasandil üldiselt.

Koostöö ei hakka pihta iseenesest. Keegi peab tegema esimese sammu. Kui keegi seda ei tee, siis igaüks istubki oma nurgas. Selge on see, et kogukondlik elu on tähtis, kuid kindlasti peab see toimima ka piirkondlikul tasandil ja seeläbi ka valla tasandil.