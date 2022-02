PIIRANGUTE LEEVENDAMINE ⟩ Valitsus alustab järkjärgulist ja kõigepealt koolidest

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas, et väga oluline on alustada ühiskondlike piirangute leevendamist lastest ja noortest.

„Seoses omikroni kiire levikuga on suur osa õpilastest enamuse ajast lähikontaktsed ja üldjuhul on haigustunnusteta lähikontaktsete kiirtestid negatiivsed. Seetõttu on mõistlik, et loobume koolis õpilaste isoleerimisest kiirtesti tulemuste alusel.“