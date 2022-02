"Kahjuks ei saa meie kinnitada, et päring Saaremaa vallavalitsusele oli tehtud Lidli nimel. Niisamuti ei saa me ka kinnitada, et NJORD advokaadibürool oleks üldse kliendisuhe Lidliga. Seda, kas Lidlil on mingi huvi Kuressaares poe avamise vastu, peate küsime ettevõttelt endalt," ütles vandeadvokaat Veikko Toomere Saarte Häälele.