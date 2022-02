Austraalias kanda kinnitatud saarlane Kätlin Arge (nüüd Smith) räägib, et plaan teisele poole maakera kolida tekkis täiesti spontaanselt, kuulates teiste seiklejate lugusid surfarite paradiisist. "Kunagi ütlesin endale, et mina ei taha kuhugi minna ja Austraalia ei tõmba mind üldse. Olin lõpetanud ülikooli ja teinud mõned aastad ka erialast tööd nii kodusaarel kui ka pealinnas, soetanud oma isikliku kodu. Ükskord kodu poole sõites tabasin end mõttelt, et kas see ongi siis nüüd kõik, mis elul pakkuda on? Taustal keerlesid mõtteis ikka need kuuldud lood Austraalias käinud või seal elavatelt sõpradelt ning toona 26-aastasena otsustasingi, et kui ma nüüd ei lähe, siis jääbki minemata," võtab Kätlin kokku Austraaliasse mineku tagamaad.