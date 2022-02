Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder märkis, et erinevalt esimesest ja teisest kohtuastmest riigikohtus tõendeid enam ei uurita, vaid vaieldakse ainult õiguslike küsimuste üle. Seetõttu pole suuline menetlus üldjuhul vajalik. "Selles konkreetses asjas otsustati siiski suulise istungi kasuks. Põhjuseks on eelkõige see, et arutatakse olulist õigusküsimust, mida kohus soovib pooltega ammendavalt läbi arutada ehk nende seisukohad täpselt välja selgitada," ütles Põder.