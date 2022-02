JUHTKIRI ⟩ Koolitee algus

Selle vähem kui kolme aasta sisse on mahtunud oi-oi kui palju. 2019. aasta sügisel ei osanud keegi aimatagi, millised tuleristsed värskeid õendusüliõpilasi "tänu" koroonale ees ootavad.

Lisaks sellele, et pandeemia mõjutas õppetööd, said paljud tudengid selle tõttu ka plaanitust palju vägevama praktika ning koos sellega hindamatuid kogemusi. Kes suudab edukalt töötada ning ootamatute lisaülesannete ja -koormusega toime tulla kriisiolukorras, saab kindlasti hakkama ka rahulikumal ajal.

Tahaks loota, et sel nädalal kooliteed alustanud kolmekümnel tudengil seisab ees rahulikum õpiaeg kui aasta pärast lõpetaval esimesel lennul. Pole ju kolm ja pool õpiaastat, mis neid ees ootab, sugugi lihtne aeg, vaid nõuab kõvasti keskendumist, oma aja planeerimise oskust ja enesedistsipliini. Kõik hea eesmärgi nimel. Seda, et õetööd ei jagu või see otsa saab, küll peljata ei tasu. Head kooliteed!