Piret Köster: Olen kaheksa ja pool aastat töötanud Kuressaare haiglas põetajana. Kuna Kuressaares oli plaanis avada uus õeõppe rühm, utsitasid töökaaslased mind: "Mine proovi!" Nende sõnul on mul potentsiaali. Midagi ülemäära keerulist mulle nendes õpingutes ei tundu. Õppida tuleb küll palju, aga ma ei karda seda. Olen Kuressaare ametikoolis erinevaid ameteid õppinud. Nüüd on hea võimalus kõrgharidus saada – mina läheksin edasi vaimse tervise õeks õppima. Usun, et mu töökohal tullakse sellele kõigiti vastu, et saaksin töö kõrvalt ka õppida. Nad olid igati poolt, et õeks õppima läheksin. Kuressaare haiglasse jään kindlasti tööle ka edaspidi.