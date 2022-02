TS Laevade operaatorleping on poole peal. Uue vedaja esimesse viisaastakusse on mahtunud alustamise kasvuraskused, reisijate hulga jätkuv suurenemine ja teenuse kasutajate muutuvad ootused. Ilmnenud on ka Türgis ja Poolas ehitatud laevade puudused, mistõttu pole üllatavad ringlema hakanud mõtted päris uute laevade vajadusest.