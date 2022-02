JÕUKATE MURED: Keskel on villa Aurora praegune elanik printsess Rita Boncompagni Ludovisi (72), enne aristokraatlikku abielu Rita Carpenter, kes 1980. aastal poseeris ka Playboyle. Vasakul on ta koos abikaasa, prints Nicolo Ludovisi Boncompagniga. Paremal all kuulus Caravaggio fresko, selle kohal Guercino fresko, mille järgi on villa oma nime saanud. FOTO: dailymail.co.uk