Selle üle kurdavad neil päevil paljud ettevõtjad. Erasektoris on harilikult nii, et kui müük läheb hästi, on kõik rahul – omanikud, juhid, töötajad. Praegu see nii ei ole. Miks? Üks stressiallikaid on alati keskkonna ebastabiilsus. Kui me ei tea, mida homme toob. Viimased ajad on olnud närvilised ja pingerikkad. Kogu aeg on kriis. Lööd arvuti või telefoni lahti, kuulad raadiot või vaatad televiisorit: kriis, kriis, kriis.