ANDRES SEPP ⟩ Saarte Hääl 2.0 ehk Kõike rohkem!

Tunnetame iga päev, et saarlased vajavad head ajakirjandust nii paberlehe näol lugemislauale kui ka kõige kiiremaid sõnumeid nutiseadmesse või arvutisse. Sellest annab tunnistust tõik, et kordagi ei ole peatunud ega tagasikäiku teinud Saarte Hääle digilehe tellijate arv. Hindame seda väga ja suuname veebisisu tootmiseks igapäevaselt rohkem jõudu. Video on tulnud, et jääda ja kaugel see Saarte Hääle TV-gi on!

Kuna trükime juba kuu aega igal nädalal paberlehte ühe võrra vähem, tähendas see mõnevõrra lehekülgede kokkutõmbamist. Ja mis ilmnes? See, et reedene Saarte Hääl, mis pakub huvitavat lugemist terveks nädalavahetuseks, jäi lihtsalt kitsaks. Seepärast otsustasime, et veebruarist teeme Saarte Hääle nädalalõpulehe 20-küljelisena. Kõik, mida seni oleme pakkunud, on alles ja kuna ruumi on rohkem, saavad ka meie tublid kujundajad veidi rohkem hullata. Ikka selleks, et teil, head lugejad, oleks kena lugeda ja vaadata.