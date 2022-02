Oma ala professionaali, õblukese Liisi sõnade kohaselt on jiu-jitsu kahevõitlusala, mis keskendub maasvõitlusele – eesmärk on saavutada domineerivaid asendeid ja võimalusel vastane alistada. "Jits jaguneb üldiselt kimonoga ja ilma kimonota maadluseks (gi ja no-gi)," selgitab ta. "Jiu-jitsut kutsutakse "the gentle arts" (õrn kunst – ingl. k), kuna löögid ei ole lubatud ja vigastusi või valusaid olukordi tavaliselt ei esine, kui vastane õigel ajal alistusvõtte tõttu alla annab," räägib Liisi.