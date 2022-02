KÜLAVAHELOOD ⟩ Sõrulased arutasid, millist mõju võib avaldada hiigeltuulepark

Kui "Külavahelugude" saatejuht 22. jaanuari hommikul kiirustas Sõrve minema, küsis temalt Kuressaares vastu tulnud tuttav, kuhu raadiomees ruttab. „Sõrve, seal arutatakse, millist kasu või kahju rannikumerre kavandatav hiiglaslik tuulepark võib meile tuua,” vastas raadioonu.

Kuressaarlane ei mõistnud, miks sõrulased selle vastu on. „Kui tuulikud tööle hakkavad, peaksid need ju elektrihinda alandama,” arvas Kuressaare elanik. Saatejuht Aare Laine esitas samasuguse küsimuse aruelu korraldajale, MTÜ Torgu Kuningriigi Selts juhatuse liikmele Kaupo Vipile. Saates annab Vipp vastuse, et paljud saarlased ei teagi, mida siinsesse rannikumerre planeeritakse. Väidetavalt kavandatakse siia maailma suurimat tuuleparki.

Vipi sõnul just sellepärast on seda arutelu vaja. Kuulajad saavad teada ka Saaremaa valla volikogu liikme Mihkel Undresti arvamusest. Undrest ütleb, et Eesti riik ei arvesta kohalike elanike arvamusega. „Riik on siin elavetest inimestest üle rullinud. Ainult raha mängib rolli. Iga juurdetuleva tuulikuga tõuseb meie maksukoormus. Kuidas need tuulikud mõjutavad inimeste tervist, sellega pole arvestatud,” toonitab Mihkel Undrest.

Kaupo Vipp rõhutas, et me ei tea, kuidas niisugume võimas tuuletööstus igapäevast elu mõjutama hakkab. „Millist mõju avaldavad mitmesaja meetri kõrgused tuulikud elukeskkonnale, seda polegi uuritud,” annab Vipp saates teada.

Eesti kalurite liidu juht Mart Undrest toob välja kalameeste arvamused. Teadlased on kindlaks teinud, et kalad on väga tundlikud tuulikute tekitatud madalsagedusele. See mõjutab vee-elanike elukeskonda. Milliseks kujunevad kalasaagid või kas üldse on võimalik Liivi lahes kala püüda, seda on raske prognoosida.

Eesti panga ekspresidendi ja Nordea panga Eesti haru endise juhi Vahur Krafti maakodu on Sõrves merele üsna lähedal. Kraft ütleb, et luges läbi ligi 300 leheküljelise merealade tuuleparkide nullanalüüsi. Ettevõtja hinnangul on seal üsna palju lehekülgi loodusest ja keskkonnast, aga väga inimesest. Ei ole hinnatud müra reostust, visuaalset reostust, kinnisvara hindade muutust jne.

Aastaid Sõrves elanud Kraft pöördus küsimustega rahandusministeeriumi poole. Sealt sai ta enda sõnul mittemidagi ütleva vastuse. Inimeste elu-olu puudutavad uuringud on Krafi sõnul lükatud järgmistesse etappidesse. Siis on aga liiga hilja nende hinnangutega välja tulla.

Vallavolikogu liige Kristjan Moora toonitab, et Saaremaa vald peab arvestama vallaelanike soovidega, näitamaks oma tahet inimeste huvide eest seismisel. Vallavanem Madis Kallas püüab arvamusi tasakaalustada, väites, et peab leidma kompromissi. „Kui siia midagi tehakse, peab Sõrve kogukond ja Saaremaa tervikuna kasu saama, seda sisuliselt pikas perspektiivis. Kui tuhat tuulikut on palju, siis tulevad variandid. See on läbirääkiste teema. Me peame vaatama, missugused on alternatiivid,” räägib vallavanem Madis Kallas.