TÄNUD TOETAJATELE ⟩ Laulukirjutajast lasteaiaõpetaja unistus täitus

Saarte Häälele rääkis Liina Ellik, et tema jaoks oli see projekt väga oluline, sest võib paljudele inimestele kätte näidata olulise tee eneseni ja hoida üleval optimistlikkust keerulises elukorralduses. "Ja kui oled ise siiralt (mitte naiivselt) heatahtlik, siis head asjad jõuavad kätte kas varem või hiljem. Kõik on meie endi kätes," usub Ellik.

"Samas on minu jaoks vastuvõetamatu näiteks kasuahnus ja kuulsuse iha, enda ego ülesnäitamine, mis põhjustab ülbust, vaenu ja kõige hea hääbumist. Kõik peab olema loomulik ja tulema südamest, see on tee, mis edasi viib. Nii ka selle lõppenud projekti puhul," kirjeldab ta.

"Olen väga rõõmus, et selline tore raamat ja plaat valmis said - jälle üks unistus täitunud!"

Elliku sõnul on alati jõud, et raskused ületada. Ja hea jõuabki kätte siis, kui seda kõige vähem oodata oskad. "Samas puudutan paaris luuletuses ka meie metsade sügavat tähtsust ja pearõhk on Eesti metsadel, veekogudel, mis mulle on jätkuvalt hingeminev teema," tõdeb ta.

Ellik ei saa enda sõnul kitsalt mõelda ega unistamata jätta. "Kõik on võimalik, kui ise sellesse ka uskuda ja tegutseda, sest kõik on liikumises. Kui osata keerulistes olukordades natukenegi head näha, on see hea märk ja alati saab eemalduda, kui asi on väga lootusetu ja enam pingutused vilja ei kanna," märgib ta. "Pärast ööd tuleb alati päev ja selle päeva sisu on meie kätes meie endi jaoks."

Liina Ellik on veendunud, et ilma looduseta ei oleks ka meid. "Aga puhas loodus ja puhas armastus on ressurss. Saame teha valikuid ja loodetavasti hakkab üha rohkem inimesi ka õigemaid valikuid tegema nii looduse suhtes kui oma mõttemaailmas... On, mille üle mõelda."

Liina Elliku värske raamat ühes plaadiga. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Valminud raamatuga täitus autori unistus. "Olen väga rõõmus, et selline tore raamat ja plaat valmis said - jälle üks unistus täitunud! Ma ei teinud ka seda muusikalist poolt päris üksi, vaid koos andeka heliloojaga, kelle poolt on minu luuletustele imeline taustamuusika. Ja muidugi olen ääretult tänulik toetajatele, kel osa selles projektis."

Liina raamatus on pildikillukesi ehedast Saaremaa loodusest, 24 luuletust ja autorilaulude sõnad eraldi koos nootidega. Jagada soovib ta inimestega ka CD-plaati, millel kõlamas seitsme laulu saatemuusika ilma vokaalita, mille aitas fonogrammeerida helilooja Veljo Värk.

Raamatu ja plaadi väljaandmiseks kogus Liina Ellik toetust Hooandja portaalis ning sai piisavalt toetust, et oma unistus teoks teha.

Liina Elliku luuleraamat FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl