KEERULISED AJAD ⟩ Raskustes mahemunatootja kaalub kanala müümist

"Tagantjärgi mõtlen, et mul oleks olnud ilmselt mõistlikum selle investeeritud 200 000 euro eest osta loterii pileteid. Hoopis põnevam ja lõbusam. Kindlasti oleks teeninud rohkem, kui praegu," postitas mahekanala omanik Tanel Tang. Neil, keda tema Salmel tegutsev kanala võiks huvitada, soovitas Tang endale kirjutada, helistada või joonistada.

Saarte Häälele ütles Tang, et müügijutuga on nii, et otsest vajadust hetkel ei ole. "Aga kui keegi tunneb selle vastu huvi ja on nõus mulle sobiva pakkumise tegema, siis hingega ma selle kanala küljes kinni ei ole," kommenteeris kanala omanik lehele oma sotsiaalmeedia postitust. "Eesmärk on ikkagi edasi liikuda ja kõik asjad seljatada. Mis see aga reaalselt tähendab, seda ma ei oska täna öelda," lisas ta.

Hind ei peagi Tangu sõnul pakkumise juures olema prioriteetne. Pakkumine olgu ise atraktiivne. "Aga selle atraktiivsusest saan aru siis, kui see laual on," nentis ta. "Samas vaevalt sellisele ettevõttele üldse huvilisi on. Põllumajandus ei ole atraktiivne valdkond."