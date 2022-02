See tõsiasi on nende sõnul ka asjakohastele osapooltele, sealhulgas kohalikule omavalitsusele, transpordiametile, ning rahandus- ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumitele teada.

Probleemiks on nende vaates asjaolu, et ametkondlikult käsitletakse Ruhnu ühendust eelkõige kaubaveo mõiste raames, selmet tegeleda probleemi lahendamisega ühistransporti puudutava seadusandluse piires.

"Seni on riigi tasandil keskendatud kaubaveo küsimuse lahendamisele ning tõdetud, et pole õiguslikku alust kaubaveo rahastamiseks. Nende aastatepikkuse arutelude tulem on teadmatus ja selgusetus Ruhnu saare elanikele ning omavalitsusele, kuidas tagada elementaarsete kaupade kättesaadavus saarel," nentisid pöördujad kirjas riigihalduse minister Jaak Aabile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ning transpordiameti juht Kaido Padarile.

"Seega on kaubavedu ühistransport, mida tehakse tasu eest sõidukiga või selle haagisega ning nii peab see olema ka Ruhnu saarel puhul," toonitasid nad. Teoreetiliselt peaks selline lahendusviis kehtima ka Runö puhul, kuid praktikas ei ole laev selleks võimeline. "Osapooled on teadlikud, et talveperioodil on laevaühendus äärmiselt piiratud ning regulaarne ühendus toimub ainult lennutranspordiga," lisasid Saare ja Nõu.