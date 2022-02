Läinud aastal Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupilt aasta preemia pälvinud muusikaõpetaja Õie Pärtel tuleb "Kohvilaua" saate salvestusele ilma kandleta! Just selle pilli õpetamisele ja propageerimisele on ta pühendanud aastaid pedagoogitööst. Hiljem selgub, et kui ta peaks võtma ühes kõik pillid, mida ta mängida oskab, saaks kokku väikese orkestri.