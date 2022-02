(Kolm kilomeetrit sellepärast, et koolilapsena sai omal ajal Reekülast, kus algklassiõpilasena elasin, Kaali kooli iga jumala päev jala, rattaga või suuskadega käidud. Me läksime üle põldude, mööda pisikest jalgrada otse ning see tee oli umbes kaks ja pool kilomeetrit pikk. Või läksime ümbert, läbi Kõljala, mööda kruusateed ja see tee oli umbes kolm kilomeetrit pikk. Igal koolipäeval, vihma ja lumega, tuules või päikesepaistel. Ja meil oli tore, läbiproovitud värk. Muidugi oli sel ajal ka taevas sinisem, rohi rohelisem ja tüdrukud ilusamad, aga see selleks.)