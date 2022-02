Saaremaa tööjõuturg ⟩ Tuhat töötut ja halvav tööjõupuudus

Üks Saare maakonna ettevõtetest, kes töötukassa kaudu oma ridadesse töötajat otsib, on Kalla Mööbel. Ettevõte vajab oma kollektiivi veel üht täistööajaga mööblipaigaldajat.

“Huvilisi on paraku vähe,” nentis OÜ Kalla Mööbel tegevjuht Robert Pajussaar. Tema sõnul on põhjus selles, et mööblipaigaldajal tuleks nädal aega Saaremaalt eemal viibida.