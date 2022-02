JUHTKIRI ⟩ Koos naabritega ei pruugi olla parem

Kas ei peaks kriisist väljudes olema see hetk, kus jääda truuks juba traditsioonilistele lähenemistele, mitte hakata juurutama kahtlase väärtusega uut.

Selline projektipõhine valitsemine on tänapäeval omavalitsustes väga levinud. Esmalt on olemas raha ja siis tehakse midagi vastavalt sellele. Mitte nii, et esmalt leitakse probleem ja hakatakse seda lahendama vastavalt vajadusele. Veidi äraspidine lähenemine.