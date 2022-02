MUHU UUDISSED ⟩ Taudist ja juubelist

Neh, aga muedu lähäb pissitassa. Paljast sõdi selle va taudiga nõnna, et põle änam siadust. Kõik kohjad oo teist täis ja änam ep tia, kust sa teese omale külge suad. Olga sool või kolm pookimist kõik tehtud. Ikka kipub mõnesid tüitama. Lastel oo mudud kõege ullem. Kuolis köimisest ep piasta ussi- ega püssirohi. Nüid küll arvatse, et nie, kis oo terved, suavad ikka kuolis köia. Aga mis ta põle ikka siis sedaviisi, et võtab pääva-puariga puole kuoli sirakile? Nõnna et ea põle ete mingil moel.