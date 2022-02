Kuna selline hädaolukord tuleb ikka ootamatult, tasub selleks valmis olla. Niisugusteks puhkudeks võiks kodus olla varu kõigest vajalikust, et kriisiaeg üle elada. Kes siis ei tahaks, et tuba oleks soe, jaguks vett ja toitu. Ning vajadusel saaks ka välismaailmaga ühendust võtta.

Võime ju mõelda: mis see siis ikka ära ei ole, need mõned päevad hakkama saada! Tegelik olukord võib aga osutada keerulisemaks, kui ootasime. Seepärast tasub kuulda võtta head nõu ja minna näiteks koolitusele, mida Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ja Saaremaa valla kriisikomisjon valla küla- ja rahvamajades korraldavad. Need, naiskodukaitsjate läbiviidud koolitused pole sugugi igavad, vaid põnev ja kasulik kuulamine-vaatamine kõigile. Mine tea, millal need teadmised ära kuluvad! Parem oleks muidugi, kui neid tarvis ei lähekski.