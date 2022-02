OMA KODU ⟩ Aira ja Priit Meos – Muhu Vanatoa talu uus pererahvas

 “USALDA ELU!” ÜTLEB AIRA. “Kui see koht on sinule määratud, võib siit ka kümme ostjat läbi käia. Nad ei osta, ja kui me ei oleks seda saanud, poleks me muud ka ostnud. Me ei osta midagi ostmise pärast. Asi oli kohas! Midagi tõmbas siia Koguvasse. See oli koha võlu.” FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl